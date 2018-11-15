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Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Саратове

Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Саратове

Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

19.09.18

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Компания «ММС Рус» совместно с холдингом «Автомир» открыли  в Саратове новый дилерский центр Mitsubishi. Для «Автомира» этот центр стал первым в Саратове. В настоящее время компания объединяет три столичных автосалона, предлагающих клиентам весь комплекс услуг по покупке и сервису автомобилей Mitsubishi. Расширение дилерской сети и выход на региональный рынок призван удовлетворить возрастающий спрос на автомобили бренда, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Автосалон площадью 1500 кв.м объединяет шоу-рум и сервисную зону. Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. Новый дилерский центр оснащен современным оборудованием, благодаря чему все виды ремонтных работ осуществляются максимально качественно и оперативно. Клиенты компании смогут познакомиться со всем модельным рядом бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero и новый Eclipse Cross.

В ремонтной зоне площадью 550 кв.м работают пост активной приемки, 7 постов слесарного ремонта и 2 поста установки дополнительного оборудования, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 840 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ. 

«Здоровая конкурентная среда в регионе и наш опыт, полученный за 12 лет сотрудничества с маркой Mitsubishi, позволят «Автомиру» внести ощутимый вклад в развитие бренда. В течение года компания намерена выйти на показатель 190 реализованных автомобилей. Положительную динамику роста продаж поддержит хороший потенциал региона: в 2017 году Саратов вошел в ТОП-20 городов России по размеру авторынка», – отметил коммерческий директор ГК «Автомир» Игорь Кроливец.

В свою очередь, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба заявил, что компания намерена продолжить амбициозную стратегию по возвращению Mitsubishi Motors в России на лидирующие позиции, а для этого необходимо активно развивать дилерскую сеть, наращивая свое присутствие в каждом отдельном регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года в России продан уже 35441 автомобиль Mitsubishi, что вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи выросли на 49% и составили 19544 машины.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры mitsubishi

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