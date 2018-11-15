«Ростех» снизил долю в КАМАЗе в рамках обмена активами с Татарстаном

Госкорпорация «Ростех» и Республика Татарстан реализовали сделку, в ходе которой Татарстан получил 2,8% акций КАМАЗа, а госкорпорация – 38,25% акций АО «Радиоприбор», 41,06% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и 42,6% Казанского электротехнического завода. Как сообщили агентству «ТАСС» в «Ростехе», стоимость приобретаемых активов каждой из сторон составила почти 2,7 млрд рублей. Доля «Ростеха» в КАМАЗе по результатам сделки уменьшилась на 2,8% – с 49,9% до 47,1% акций. Изначально госкорпорация планировала обменять 5-6% акций КАМАЗа, однако впоследствии размер доли был скорректирован.

«Ростех» остается крупнейшим акционером КАМАЗа – госкорпорации принадлежит 47,1% акций, ООО «Автоинвест» –23,54%, немецкому автоконцерну Daimler AG – 15%. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что снижение доли нужно для того, чтобы у «Ростеха» не было контроля в компании по условиям соглашения между основными акционерами КАМАЗа, оговаривавшего, что ни у кого не должно быть контроля в концерне. «Ростех» с 49,9% акций из-за наличия «спящих» акционеров завода, не участвующих в голосовании, по сути, контролировал КАМАЗ, за последние четыре года кворум на годовых собраниях акционеров концерна не превышал 92,66%. Для контроля достаточно и 46,4%.