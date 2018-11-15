 АВТОСТАТ | «Ростех» снизил долю в КАМАЗе в рамках обмена активами с Татарстаном

Горячая новость

На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
  • 15.11.18 - 10:43

    На каких автомобилях ездят люди среднего возраста в России?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 15 ноября

    Европейский атворынок в октябре снизился на 7%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября снизились на 7,4% до 1 млн 118 тыс. 872 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в октябре 2018 года
  • 14.11.18

    Лидеры авторынка в октябре 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
  • 29.03.18

    «ForAuto-2018»: Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»)
Все видео

14.11.18 Прочитали 596 раз

«Ростех» снизил долю в КАМАЗе в рамках обмена активами с Татарстаном

«Ростех» снизил долю в КАМАЗе в рамках обмена активами с Татарстаном

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

30.10.18

MS Excel (xlsx)

от 9 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Госкорпорация «Ростех» и Республика Татарстан реализовали сделку, в ходе которой Татарстан получил 2,8% акций КАМАЗа, а госкорпорация – 38,25% акций АО «Радиоприбор», 41,06% АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и 42,6% Казанского электротехнического завода. Как сообщили агентству «ТАСС» в «Ростехе», стоимость приобретаемых активов каждой из сторон составила почти 2,7 млрд рублей. Доля «Ростеха» в КАМАЗе по результатам сделки уменьшилась на 2,8% – с 49,9% до 47,1% акций. Изначально госкорпорация планировала обменять 5-6% акций КАМАЗа, однако впоследствии размер доли был скорректирован.

«Ростех»  остается крупнейшим акционером КАМАЗа – госкорпорации принадлежит 47,1% акций, ООО «Автоинвест» –23,54%, немецкому автоконцерну Daimler AG – 15%. Ранее газета «Ведомости» сообщала, что снижение доли нужно для того, чтобы у «Ростеха» не было контроля в компании по условиям соглашения между основными акционерами КАМАЗа, оговаривавшего, что ни у кого не должно быть контроля в концерне. «Ростех» с 49,9% акций из-за наличия «спящих» акционеров завода, не участвующих в голосовании, по сути, контролировал КАМАЗ, за последние четыре года кворум на годовых собраниях акционеров концерна не превышал 92,66%. Для контроля достаточно и 46,4%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили слияния и поглощения камаз

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

КАМАЗ в 2019 году запустит производство двигателей Р6

сегодня, 08:42

Все новости

Статьи на тему

Украина отказалась от российского ГАЗа («Газета.Ru»)

29 мая 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых грузовиков

4 июня 2018

Вся инфографика
Загрузка...