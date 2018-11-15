Испания намерена избавиться от легковых машин на бензине и дизеле к 2050 году

Испания планирует избавиться от легковых машин, работающих на бензине и дизеле, к 2050 году, соответствующий закон в настоящее время разрабатывает правительство страны.

Как сообщили в министерстве по экологическим преобразованиям (Miteco), кабинет министров намерен принять закон о климатических изменениях и энергетическом переходе. В частности, в нем будет предусмотрен запрет на продажу и постановку на учет легковых машин, выбрасывающих углекислый газ, с 2040 года, а с 2050 года передвижение таких машин по дорогам страны будет полностью запрещено, пишет агентство "Прайм".

При этом все муниципалитеты с населением более 50 тысяч человек должны будут к 2023 году определить специальные зоны для экологически чистого транспорта. Кроме того, проект правительства предусматривает обязательную установку пунктов зарядки электромобилей на заправках.

В 2017 году в Испании было продано лишь 4105 автомобилей, работающих на электричестве. В стране крайне мало пунктов зарядки – 2874 на всю страну.

Напомним, ранее аналогичное решение приняло правительство Великобритании – продажа машин, работающих на бензине и дизеле, будет запрещена в 2040 году, а к 2050 году ни одного легкового автомобиля, загрязняющего окружающую среду, не должно остаться в стране. Франция собирается запретить продажу таких автомобилей к 2040 году, Дания, Ирландия, Германия и Голландия – в 2030 году, Норвегия – в 2025 году.