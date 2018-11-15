 АВТОСТАТ | Hyundai привезет в Россию обновленный седан Elantra

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Hyundai привезет в Россию обновленный седан Elantra

Hyundai привезет в Россию обновленный седан Elantra

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Обновленный седан Hyundai Elantra появится на российском рынке в начале 2019 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», добавив, что подробности о новинке будут объявлены позднее.

Напомним, Hyundai Elantra шестого поколения поступила в продажу на российском рынке в июне 2016 года. Производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор». Hyundai Elantra предлагается в России с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0 мощностью 128 и 150 л.с. Оба сочетаются с механической или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Цены на модель составляют от 994 тысяч до 1 млн 275 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе 2018 года компания Hyundai официально представила обновленный седан Elantra в спецификации для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Среди них – системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, а также камера заднего вида, предупреждающая об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении. Новинка в оснащении модели – мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем (доступна на старших версиях), а также возможность установки 17- или 18-дюймовых колесных дисков.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки hyundai hyundai elantra

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