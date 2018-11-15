Изменились цены на седан Cadillac CT6

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре у седана Cadillac CT6 обновились ценники на две комплектации. При этом одна из них подорожала на 40 тыс. руб., а вторая подешевела на 10 тыс. руб.

Новая цена на Cadillac CT6 в комплектации Luxury, которая стала дороже, теперь составляет 4 190 тыс. руб., а комплектация Platinum (наоборот, подешевела) обойдется покупателям в 5 390 тыс. руб. Обе версии оснащаются 3,6-литровым бензиновым мотором мощностью 335 л.с., работающим в паре с автоматической КП, и имеют полный привод.

Напомним, что по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», предыдущее обновление ценников на модели Cadillac произошло в сентябре, и тогда седан СТ6 подорожал на 160 – 210 тыс. руб.

Всего же за период с января по октябрь текущего года российские дилеры Cadillac реализовали 897 автомобилей, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.