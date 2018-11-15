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Volkswagen Arteon появится в России в 2019 году

Volkswagen Arteon появится в России в 2019 году

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Компания Volkswagen продолжит обновление модельного ряда в 2019 году. В частности, немецкий бренд привезет в Россию лифтбек Arteon, сообщил AutoNews.ru представитель марки. В Европе Arteon на данный момент является самой большой и дорогой моделью Volkswagen. Автомобиль заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC.

Премьера автомобиля состоялась в прошлом году на автосалоне в Женеве. Длина машины – 4862 мм, ширина – 1871 мм, а колесная база – 2841 мм. Объем багажного отделения составляет от 563 до 1557 литров. Линейка двигателей нового флагмана включает бензиновый 1,5-литровый агрегат мощностью 150 л.с., а также два двухлитровых мотора с отдачей 190 и 280 л.с. Дизельная гамма представлена моторами рабочим объемом 2,0 л, развивающими 150, 190 и 240 л.с.

Также в планах компании в следующем году начать российские продажи новых версий моделей Polo и Tiguan. Однако все подробности об этих машинах пока держатся в секрете.

Напомним, в октябре российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в специальном исполнении OffRoad. Новинка предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП от 1 млн 739 тыс. рублей или 6-ступенчатой АКП от 1 млн 869 тыс. рублей. Цена на модель с бензиновым двигателем 180 л.с. начинается с отметки в 2 млн 039 тыс. рублей, а начальная стоимость дизельной версии мощностью 150 л.с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей в сочетании с 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 84698 автомобилей, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки в нашей стране остается седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 48147 покупателей (+26%). Продажи кроссовера Tiguan выросли на 22% и составили 26441 машину.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки volkswagen volkswagen arteon

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