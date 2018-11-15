Дилерам предоставят право участия в регистрации продаваемых ими автомобилей

На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который дает право покупателям регистрировать транспортные средства и получать номера прямо в салонах официальных дилеров. Покупателю нового автомобиля не нужно будет тратить время на поездку в подразделение ГИБДД для совершения регистрационных действий, эти хлопоты сможет взять на себя дилер.

Конкретной даты, когда изменения в порядке регистрации автомобилей будут запущены в жизнь, пока не называется. Указано лишь, что это произойдет «по истечении 1 года после дня официальной публикации ФЗ».

О том, что такой закон готовится, было известно еще летом. В июле он был принят Госдумой, 3 августа подписан президентом Владимиром Путиным. В документе говорится о том, что наряду с уполномоченными организациями, которые раньше совершали регистрационные действия и ставили на учет транспортные средства и выдавали номерные знаки, теперь могут появиться специализированные организации (как юрлица, так и физические), на основании договора, «уполномоченные изготовителем или представителем иностранного изготовителя на реализацию изготовленных ими транспортных средств…».

Иными словами, если компания-изготовитель сочтет это нужным, то заключит договор со своими дилерами на возможность их участия в регистрационных действиях ТС. И тогда не покупатель, а дилер будет оформлять сведения о владельце ТС, проверять их достоверность, передавать их в подразделения ГИБДД, оформлять номерные знаки и т.п. Дилеры, в свою очередь, должны будут доказать свое право на включение в специальный реестр, который будет создан. Чтобы попасть в этот реестр, дилеру необходимо соответствовать ряду требований: иметь в собственности здание, иметь квалифицированных сотрудников для проведения осмотра ТС и совершения действий, связанных с регистрационными действиями и др. Определенный ряд требований прописан и по хранению и изготовлению-выдаче номерных знаков.

Законом отдельно оговорено, что специализированные организации могут участвовать в процессе регистрации только, когда речь идет о новых автомобилях: к участию в госрегистрации «на основании договора с их изготовителем» допускаются ТС, «выпущенные в обращение на территории Евразийского экономического Союза и ранее не допускавшиеся к участию в дорожном движении или к эксплуатации».