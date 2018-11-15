 АВТОСТАТ | В России выросли цены на кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5

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В России выросли цены на кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5

Chery Tiggo

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

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от 7 200 руб.

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На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание в ноябре двух моделей Chery – из трех, представленных на российском рынке. Все комплектации кроссоверов Tiggo 3 и Tiggo 5 2018 года выпуска прибавили в цене от 10 до 25 тыс. руб.

Новая минимальная цена за Tiggo 3 в начальной комплектации Comfort MT составляет 859,9 тыс. руб. Максимально укомплектованный вариант Luxury Plus CVT обойдется в 969,9 тыс. руб. Все версии этой модели оснащаются бензиновым двигателем 1,6 л (126 л.с.) в паре с механической или роботизированной коробкой передач.

Кроссовер Tiggo 5 в самой доступной версии Comfort MT оценивается в 1 119,9 тыс. руб. Топовая комплектация Luxury Plus CVT предлагается к продаже за 1 249,9 тыс. руб. Все автомобили Tiggo 5 имеют под капотом бензиновый 2-литровый двигатель мощностью 136 л.с.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», предыдущее обновление ценников на эти модели отмечалось в октябре, и составило сумму от 10 до 30 тыс. руб.

Также отметим, что с января по октябрь текущего года российские дилеры Chery реализовали 4 684 автомобиля, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи цены chery chery tiggo 3 chery tiggo 5

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