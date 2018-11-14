Mitsubishi подняла цены почти на все свои модели

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в ноябре все модели Mitsubishi, за исключением внедорожника Pajero, прибавили в цене от 20 до 100 тыс. руб.

Так, кроссовер ASX подорожал в четырех комплектациях из десяти, и теперь все его версии с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. доступны по цене от 1 445 до 1 605 тыс. руб. Автомобили с двигателем 1,6 л (117 л.с.) остались без ценовых изменений, и, таким образом, начальная стоимость этой модели по-прежнему составляет 1 149 тыс. руб.

Кроссовер Outlander в обновленной и дорестайлинговой версии подорожал на 20 тыс. руб. во всех комплектациях. В ноябре обновленный Outlander можно приобрести за сумму от 1 659 до 2 240 тыс. руб., а предыдущая версия обойдется покупателям от 1 609 до 2 420 тыс. руб.

Новый диапазон цен на кроссовер Eclipse Cross составляет от 1 429 до 2 198 тыс. руб., при этом все комплектации этой модели оснащаются только бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с.

Mitsubishi Pajero Sport 2018 года производства во всех шести комплектациях подорожал на 20 – 100 тыс. руб., и его обновленные ценники выглядят так: 2 339 тыс. руб. за начальную комплектацию Invite и 3 097 тыс. руб. за топовую Ultimate. Автомобили 2017 года выпуска стали дороже на 20 тыс. руб. в четырех комплектациях из шести и теперь доступны за сумму от 2 229 до 2 882 тыс. руб.

Наконец, пикап L200 2018 производственного года вырос на 20 тыс. руб. в трех комплектациях из пяти и сейчас стоит от 1 879 до 2 488 тыс. руб. Все комплектации автомобилей 2017 года выпуска обновили ценники, и сейчас их можно приобрести от 1 829 до 2 438 тыс. руб.

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 35 441 автомобиль, что вдвое превосходит результат годичной давности (+104%).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.