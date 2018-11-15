Российский авторынок в октябре сохранил четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России по итогам октября сохранил четвертое место в европейском первенстве. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский авторынок продолжает демонстрировать рост, в то время как в Европе сохраняется общее падение спроса, связанное с выступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце вновь стала Германия, где было продано 252682 машины (-7,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в октябре оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем месяцем ранее. Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 173802 реализованных автомобиля (-1,5%). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 153599 машин (-2,9%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 149 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия с показателем 146655 проданных автомобилей, что на 7,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Добавим также, что испанский авторынок в октябре снизился на 6,6% и составил 88410 машин.