Дилеры не ожидают ажиотажного спроса на автомобили в конце года

Автодилеры рассчитывают, что спрос на автомобили в РФ к концу года значительно вырастет по целому ряду обстоятельств, однако ажиотажа, сравнимого с концом 2014 года, не будет. Об этом агентству "РИА Новости" заявил вице-президент ассоциации "Российские автодилеры" Владислав Рыдаев.

"Мы однозначно ожидаем повышенный спрос к концу года, что в принципе соответствует сезонным колебаниям. Рынок в первом полугодии показал рост, значительно превышающий прогноз на весь 2018 год, и поэтому вторая половина года менее активна с точки зрения роста покупок автомобилей. Насколько он будет ажиотажный, сказать сложно. По некоторым массовым брендам уже наблюдается дефицит с наличием автомобилей, поэтому важно еще, будет ли ресурс для удовлетворения этого спроса – или мы увидим рост цен уже в конце года, который позволит сбалансировать спрос и предложение", – сказал Рыдаев.

По его словам, ожидаемый рост спроса связан не только с ростом НДС с 18% до 20% с 2019 года, но и с закрытием в конце года бюджетов по приобретению корпоративного парка. Предполагается, что основная активность будет в первые две недели декабря, так как традиционно вторые две недели менее активны – все начинают готовиться к праздникам, уточнил Рыдаев.

"Повышение НДС напрямую увеличивает издержки производителей, что и обусловливает рост цен на автомобили", – пояснил директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников. По его мнению, большинство покупателей, которые сегодня приходят в дилерские центры за новыми автомобилями, понимают, что цены на них будут расти и дальше, и для многих автовладельцев сообщение о планах поднять НДС до 20% стало сигналом, что откладывать покупку автомобиля нецелесообразно. Декабрь – это сезонная история, люди идут в салоны, понимая, что цены вырастут, но ажиотажа, сравнимого с концом 2014 года, не будет, добавляет представитель "Рольфа".

"Авилон" значительного роста спроса не прогнозирует, увеличение будет колебаться в пределах 2-5% по всем сегментам, отметил представитель компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам октября продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России увеличились на 8,2% и составили 160425 машин. За десять месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 14,1% до 1 млн 457 тыс. 857 автомобилей. Как отмечают в Ассоциации европейского бизнеса, на пороге последнего квартала года, российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост. Однако этот приятный факт не стал сюрпризом с учетом попутного ветра в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС. Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года. Напомним, согласно обновленному прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 13% к прошлому году до 1,8 млн автомобилей.