КАМАЗ в октябре снизил производство на 5%

КАМАЗ в октябре снизил производство на 4,5%, выпустив 4221 машинокомплект. Всего с начала года с конвейера предприятия сошло 30047 грузовых автомобилей, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе КАМАЗа, напомнив, что компания работает на основе трехмесячного планирования. При этом, по данным КАМАЗа, российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в третьем квартале упал на 10%, пишет агентство "Финмаркет".

"Первый квартал демонстрировал рост на 35%, второй квартал – рост на 15%, в третьем квартале наблюдается падение на 10%", – отметил представитель КАМАЗа, подчеркнув, что компания адаптирует производство под ситуацию на рынке, "чтобы не работать на склад".

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что компания намерена выполнить бизнес-план на 2018 год, однако видит сложности во втором полугодии в связи с падением спроса. Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.