 АВТОСТАТ | ТОП-10 городов России по объему рынка новых автомобилей

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ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом
  • 14.11.18 - 14:58

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ТОП-10 городов России по объему рынка новых автомобилей

ТОП-10 городов России по объему рынка новых легковых автомобилей

Рынок транспортных средств в России

15.10.18

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг городов РФ, жители которых больше других покупают новые легковые автомобили. В этот рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, занимающие лидирующие позиции среди российских регионов (168 и 79,8 тыс. шт. соответственно).

Лидерство среди остальных городов занимает Казань, где объем рынка новых машин за январь – сентябрь 2018 года достиг 18,3 тыс. экземпляров (+5%). На второй строчке – Екатеринбург, результат которого составил 17,1 тыс. автомобилей (+18%). Замыкает тройку лидеров в этом рейтинге Самара с показателем 14,5 тыс. единиц (+10%).

На четвертом месте – Нижний Новгород (12,9 тыс. шт.; +3%). С небольшим отставанием далее располагаются Уфа (12,8 тыс. шт.; +6%) и Краснодар (12,6 тыс. шт.; +15%). Кроме них, в ТОП-10 городов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за 9 месяцев 2018 года вошли: Челябинск (11,6 тыс. шт.; +17%), Ростов-на-Дону (10,9 тыс. шт.; +3%), Воронеж (10,7 тыс. шт.; +12%) и Пермь (10,5 тыс. шт.; +2%).

Интересно, что на 11-м месте находится Тольятти, который с результатом 9,6 тыс. новых машин (+10%) опередил такие российские города-миллионники как Новосибирск, Волгоград, Омск и Красноярск.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», все города, входящие в этот рейтинг, показали рыночный рост. При этом лучше всех в этом плане отличились Екатеринбург, Челябинск, Краснодар и Воронеж, в которых рынок новых легковых автомобилей вырос более чем на 10%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили регионы регионы-лидеры

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