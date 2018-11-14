Toyota отзывает в России более 200 автомобилей Prius

Компания «Тойота Мотор» отзывает 226 автомобилей Toyota Prius, произведенных с 1 августа 2016-го по 8 мая 2018 года. Причиной отзыва является то, что на автомобилях Toyota Prius в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки, сообщает пресс-служба Росстандарта. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой. Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки. Это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки, что повышает риск возгорания автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Toyota Prius, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Toyota Prius будет выполнена проверка жгута проводов двигателя и, при необходимости, произведена замена на новый. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, Toyota возобновила продажи гибридного хэтчбека Prius в России в марте 2017 года. Модель получила гибридную силовую установку нового поколения, в основе которой лежит бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 л.с. Стоимость Toyota Prius на российском рынке составляет 2 млн 252 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 20702 автомобилей Toyota Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных с 12 марта 2010-го по 19 мая 2015 года. Причиной отзыва стало существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии.