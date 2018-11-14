Казахстанский авторынок в октябре показал лучший результат с начала 2016 года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября увеличились на 14,7% и составили 5500 единиц. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», это лучший результат с начала 2016 года. За десять месяцев 2018 года жители республики приобрели 47139 машин, что на 27,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Согласно прогнозу «КазАвтоПрома», рынок демонстрирует стабильную восстановительную динамику и по итогам года позволит дилерам приблизиться к прогнозируемой отметке в 60 тыс. новых автомобилей.

Лидером на казахстанском авторынке в октябре стала LADA, реализовавшая 1151 автомобиль – на 6% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 1040 машин (+33%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 900 покупателей (+76%). Далее следует KIA с показателем 435 проданных машин, что на 95% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему ГАЗ, чьи дилеры реализовали 275 автомобилей (+11%).