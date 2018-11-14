 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей LADA в Турцию

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АВТОВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей LADA в Турцию

АВТОВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей LADA в Турцию

Экспорт транспортных средств из России

28.09.18

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АВТОВАЗ восстанавливает экспорт автомобилей LADA на турецкий рынок, сообщил на российско-турецком бизнес-форуме замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев. "В этом году ожидается, по моей информации, до 300 автомобилей. Это, с одной стороны, небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия", – цитирует замминистра агентство "Прайм". По его данным, планируется расширение линейки: не только LADA 4х4, все новые модели, которые производятся в Тольятти, будут предложены для поставок на турецкий рынок.

Кроме того, свое присутствие на турецком рынке активизирует "Группа ГАЗ". "Несмотря на существенную конкуренцию со стороны европейских производителей (на турецком рынке – ред.), убежден, что ниша для наших автомобилей есть, в том числе в сфере легкого коммерческого транспорта. В прошлом году возобновило производственную деятельность СП "Группы ГАЗ" с партнерами. Речь идет о производстве новой линейки – это "ГАЗель Next", в том числе и цельнометаллические фургоны", – рассказал А.Груздев. По его данным, "Группа ГАЗ" планирует наращивать свое присутствие. "Уже сейчас 11 дилерских центров, более 40 точек послепродажного обслуживания, думаю, и дальше мы увидим наращивание нашего присутствия", – заявил замминистра.

Напомним, в августе "Группа ГАЗ" начала производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель Next" в Сакарии (Турция), где компания уже с 2012 года осуществляет сборку "ГАЗель Бизнес", а с 2014 года – "ГАЗель Next". Компания намерена к 2022 году занять 5% рынка легких коммерческих автомобилей Турции, а также увеличить количество точек продаж до 50 и расширить модельную линейку в этой стране, говорил директор по экспорту группы Леонид Долгов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз экспорт gaz

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