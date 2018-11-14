 АВТОСТАТ | Ford Sollers начал поставки запчастей для модели Focus в Европу

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Ford Sollers начал поставки запчастей для модели Focus в Европу

Ford Sollers начал поставки запчастей для модели Focus в Европу

Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля

24.08.18

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Компания Ford Sollers начала поставки запасных частей для модели Ford Focus на европейский рынок. Проект, ставший возможным благодаря высокому качеству производимых в России запчастей и скоординированной работе различных департаментов Ford Sollers, предусматривает поставки 21 наименования компонентов, в том числе кузовных панелей, в объеме 120 тыс. деталей в год. Планируемые объемы поставок, в рамках которых Ford Sollers выступает эксклюзивным поставщиком, полностью закроют потребности всех европейских дилеров в запчастях упомянутых наименований, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Для экспорта в Европу российскими поставщиками Ford Sollers будут производиться пластиковые компоненты переднего и заднего бамперов (12 наименований), обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей, а также внутренние панели боковин. Подготовка кузовных деталей к экспорту включает их сварку и катафорезное грунтование на предприятии Ford Sollers во Всеволожске. Кроме того, во Всеволожске будет выполняться подсборка бамперов.

Завод Ford Sollers во Всеволожске – первое предприятие полного цикла иностранного бренда в России, производство Ford Focus на нем стартовало в 2002 году. В настоящее время завод выпускает Ford Focus в трех типах кузовов и бизнес-седан Ford Mondeo. Высокое качество производимых во Всеволожске автомобилей обеспечивается строгой системой контроля готовой продукции в соответствии с международными стандартами Ford. На предприятии установлено самое современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды, также имеется собственный трек для проверки готовой продукции.

Общее количество наименований деталей, поставляемых Ford Sollers и российскими поставщиками компании в Европу, приближается к 100. В октябре прошлого года на конвейер завода европейского подразделения Ford в г. Крайова (Румыния) начали поступать российские кузовные детали, элементы интерьера, стекла и уплотнители для компактного кроссовера Ford EcoSport нового поколения, доступного и в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты поставщики экспорт авторынок европы ford ford focus ford sollers

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