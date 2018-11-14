Снижены цены на купе Mercedes-Benz CLS-Klasse

На фоне осеннего повышения цен практически у всех брендов особенно радуют компании, снижающие цены на свои автомобили. Так, эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга новых прайс-листов немецкого премиум-бренда Mercedes-Benz зафиксировали значительное снижение цен на «четырехдверное купе» CLS-Klasse. В семи комплектациях из девяти цены стали ниже на сумму от 230 до 500 тыс. руб.

Минимальная цена на купе с дизельным двигателем объемом 2,9 л (249 л.с.) в комплектации CLS 350d 4MATIC Elegance составляет 4 760 тыс. руб. Самая высокая цена на «дизель» установлена на уровне 5 600 тыс. руб. За эту сумму покупатель приобретает автомобиль с двигателем 2,9 л (340 л.с.) в комплектации CLS 400d 4MATIC Sport.

Стартовая комплектация CLS 350 4MATIC для бензиновой версии Mercedes-Benz CLS-Klasse осталась без ценовых изменений и по-прежнему доступна покупателям за 4 550 тыс. руб. В этой комплектации автомобиль оснащается 2-литровым двигателем мощностью 299 л.с. Максимально укомплектованный бензиновый вариант Mercedes-AMG CLS 53 4 MATIC+ предлагается к продаже за 6 200 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в конце августа компания Mercedes-Benz подняла цены на большинство своих моделей, в том числе и на купе Mercedes-Benz CLS-Klasse. Тогда цены выросли на сумму 220 – 250 тыс. руб.

Отметим также, что за период с января по октябрь текущего года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 31 290 легковых автомобилей, что на 3% превосходит показатель за 10 месяцев 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.