Volvo в октябре увеличила продажи в России на 60%

Российские дилеры Volvo в октябре реализовали 728 автомобилей, что на 59,6% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Volvo составили 5946 машин – на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 224 таких машины (+17,3%). Второй результат по объему продаж показал новый компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 193 покупателя. Замыкает тройку лидеров Volvo среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 179 единиц.

«Внушительная цифра роста продаж Volvo в октябре обусловлена, прежде всего, высоким интересом к новейшим кроссоверам ХС60 и ХС40, – комментирует директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. – Спрос на новинки высок во всем мире, и Россия в этом смысле не исключение – поэтому нам по-прежнему приходится конкурировать за квоты с другими рынками Volvo».