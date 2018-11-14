 АВТОСТАТ | Volvo в октябре увеличила продажи в России на 60%

Горячая новость

ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом
  • 14.11.18 - 14:58

    ТОП-10 городов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 14 ноября

    Рейтинг продаж групп автопроизводителей в сентябре 2018 года

    VW Group лидирует в рейтинге групп автопроизводителей.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в октябре 2018 года
  • 14.11.18

    Лидеры авторынка в октябре 2018 года
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Артём Самородов (Академия РОАД)
Все видео

13.11.18 Прочитали 1202 раз

Volvo в октябре увеличила продажи в России на 60%

Volvo в октябре увеличила продажи в России на 60%

Рынок транспортных средств в России

15.10.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Volvo в октябре реализовали 728 автомобилей, что на 59,6% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи Volvo составили 5946 машин – на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 224 таких машины (+17,3%). Второй результат по объему продаж показал новый компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 193 покупателя. Замыкает тройку лидеров Volvo среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 179 единиц.

«Внушительная цифра роста продаж Volvo в октябре обусловлена, прежде всего, высоким интересом к новейшим кроссоверам ХС60 и ХС40, – комментирует директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. – Спрос на новинки высок во всем мире, и Россия в этом смысле не исключение – поэтому нам по-прежнему приходится конкурировать за квоты с другими рынками Volvo». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки volvo

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

BMW третий месяц подряд лидирует на рынке премиум-сегмента в Москве

19 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в октябре 2018 года

12 ноября 2018

Вся инфографика