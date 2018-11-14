Процедура упрощенного взыскания штрафов ГИБДД может вступить в силу в середине 2019 года

Инициатива Федеральной службы судебных приставов России по введению в стране упрощенной процедуры взыскания штрафов ГИБДД, о которой «АВТОСТАТ» рассказывал две недели назад, обрастает еще большей конкретикой. Напомним, речь идет о взыскания мелких штрафов ГИБДД (до 3 тысяч рублей) принудительно, просто снимая суммы с банковских счетов нарушителей.

При этом планируется удерживать еще и исполнительный сбор, минимальный размер которого - 1 тысяча рублей. Должника, «забывшего» заплатить штраф, вынесенный с помощью камер, вероятно, будут уведомлять о снятии с его счетов денежных средств – через SMS или сайт госуслуг. Представителям федеральных СМИ удалось ознакомиться с новой редакцией закона «Об исполнительном производстве».

Как сообщает «Коммерсант», поправки в закон подготовлены членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифом Байгускаровым. Вот как объяснил депутат необходимость нововведения: «Нагрузка на приставов в последние годы сильно выросла. Основной поток документов поступает от ГИБДД, та, в свою очередь, выносит 80% постановлений с помощью камер (их сейчас более 10 тысяч по всей России)… Идея в том, чтобы освободить от рутинной работы приставов, чтобы они занимались исполнением только судебных решений, например по взысканию алиментов. Во многих странах приставы вообще не занимаются мелкими штрафами…».

Законопроектом предлагается процедура, которая в документе получила название «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке». В центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов появятся специальные должностные лица, которые будут отслеживать неоплаченные мелкие штрафы. При этом исполнительное производство возбуждаться не будет (как это происходит сейчас), уведомление «о приведении исполнительного документа к исполнению» будет выноситься в течение трех дней и сразу направляться должнику заказным письмом. Или (второй вариант) – электронным письмом.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на имеющийся у журналистов документ, пока письмо идет к своему адресату, ФССП в это время запрашивает у банков сведения о «номерах счетов должника, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте по ним». А уже через 2 дня с момента получения должником уведомления, служба приставов просто будет направлять в банк документ - для списания средств на депозитный счет приставов (задолженность по штрафу + исполнительский сбор в размере минимум 1 тыс. руб.).

Еесли водитель не успел заплатить штраф, например, 500 рублей, о которой его уведомили заказное письмо или SMS, по новой упрощенной и убыстренной схеме со счета у него спишут уже 1500 рублей. Под упрощенную форму взыскания также попадут штрафы за превышение скорости, выезд на «выделенку», парковку автомобиля под запрещающим знаком и ряд других. Оппоненты нового законопроекта говорят, что 2 дня – это слишком быстро, при таких укороченных сроках неизбежны ошибки, а в случае ошибочного списания штрафа механизм быстрого возврата средств не проработан.

Документ планируют рассмотреть и принять уже до конца года. В текущей редакции предусмотрено, что он вступит в силу через 180 дней после опубликования, то есть примерно в середине 2019 года.