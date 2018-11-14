 АВТОСТАТ | Завод Ford Sollers в Набережных Челнах выполнил годовой план

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Завод Ford Sollers в Набережных Челнах выполнил годовой план

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Завод Ford Sollers в Набережных Челнах (выпускает кроссоверы Ford EcoSport, а также хэтчбеки и седаны Ford Fiesta) приостановил производство автомобилей в связи с выполнением годового плана. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил представитель компании, уточнив, что все автомобили, которые были заказаны, произведены и отгружены. Когда возобновится выпуск в Набережных Челнах – неизвестно.

По словам представителя Ford Sollers, коллектив предприятия в Набережных Челнах продолжает работать: обслуживает оборудование и участвует в выпуске автомобилей на другом заводе Ford Sollers – в Елабуге, где выпускаются кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также легкие коммерческие автомобили Transit, пишет газета «Ведомости». Напомним, в связи с растущим спросом на модели этого сегмента в России елабужский завод с 2018 года перешел на 6-дневный график работы. С запуском дополнительной смены штат сотрудников Ford Sollers в Татарстане вырос до 2,8 тыс. человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2018 года на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах стартовало производство нового Ford EcoSport. Специально для выпуска нового кроссовера с обновленным экстерьером и совершенно новым интерьером производственные мощности завода были модернизированы. Новое оборудование позволило локализовать часть операций и повысить эффективность отдельных производственных процессов.

Совместное предприятие Ford Sollers располагает в России 4 производственными площадками, на которых выпускаются 7 локализованных и адаптированных для российского рынка моделей по технологии полного цикла, а также бензиновые двигатели Durat c объемом 1,6 л. На заводе во Всеволожске выпускаются Ford Focus и Ford Mondeo, в Елабуге – Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit, в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. Средний процент локализации модельной линейке составляет 60%. Все производственные предприятия Ford Sollers и выпускаемая ими продукция полностью соответствуют глобальным стандартам качества Ford Motor Company. Общие инвестиции в проекты Ford Sollers в России составляют около 1,5 млрд долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство простои ford ecosport ford sollers ford fiesta ford

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