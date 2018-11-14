 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске

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АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске

АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске

Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности

19.09.18

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АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Красноярске – «Лада Центр». Новый комплекс – второй по счету дилерский центр, открытый компанией «Лада Центр», сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечается, к созданию дилерского центра предъявлялись самые высокие требования, ставшие уже традиционными для всех автосалонов отечественного бренда – это яркий и актуальный дизайн, просторная территория и современное оснащение, позволяющее проводить на территории центра полный комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

В распоряжении покупателей – 630 кв.м шоу-рума, вместившего на себя всю модельную линейку автомобилей. Сервисный центр имеет общую площадь более 1000 кв.м и был спроектирован с учетом всех требований, действующих в компании LADA. Современное и высокотехнологичное оборудование, установленное в рамках строительства сервисного центра, позволяет оперативно и на самом высоком уровне проводить все виды  ремонта автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 291134 автомобиля, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – около 300 дилерских центров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры

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