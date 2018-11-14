GM-АВТОВАЗ выпустил 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ 12 ноября выпустил 700-тысячный автомобиль Chevrolet Niva с момента начала производства модели в сентябре 2002 года. Юбилейный внедорожник произведен в комплектации LE+, цвета «Млечный путь», сообщает пресс-служба СП.

Как отмечается, за время производства Chevrolet Niva с 2002 года в первоначальную конструкцию автомобиля внесено более 1,5 тыс. инженерных изменений, внедряются новые опции и улучшения по качеству. На сегодняшний день Chevrolet Niva производится в шести комплектациях, начиная от базовой версии и заканчивая специальными внедорожными. В настоящее время стоимость внедорожника составляет от 628 тысяч до 775,5 тыс. рублей. Продажи Chevrolet Niva осуществляются через сеть официальных дилеров, которая насчитывает 135 дилеров в России, и 5 дилеров и 2 дистрибьютеров в странах СНГ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 23358 автомобилей (-7%).