 АВТОСТАТ | Российский парк мотоциклов составляет 2,4 млн единиц

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Российский парк мотоциклов составляет 2,4 млн единиц

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Парк мототехники в РФ на 01.01.18

12.02.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», российский парк мототехники насчитывает 2 млн 384 тыс. единиц (на 1 июля 2018 года). Стоит отметить, что основу этого парка составляют мотоциклы, выпущенные еще в советский период, на долю которых приходится свыше 70% всего объема.

Тройку марок-лидеров составляют отечественные «ИЖ» (748,6 тыс. шт.), «Урал» (345,3 тыс. шт.) и «Восход» (235,4 тыс. шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», каждый третий мотоцикл в России – «ИЖ», каждый седьмой – «Урал», и каждый десятый – «Восход». В первую пятерку также попадают «Минск» (197,6 тыс. шт.) и Jawa (149,9 тыс. шт.), которая оказывается лучшей среди иномарок.

В модельном рейтинге российского парка лидируют мотоциклы отечественных брендов, которые занимают здесь первые пять позиций: «ИЖ-Юпитер» (470,3 тыс. шт.), «ИЖ-Планета» (232,6 тыс. шт.) и «ЗИД-Восход» (226,8 тыс. шт.), «Урал 8.103.» (194,4 тыс. шт.) и «Минск 3.112» (130,3 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: мотоциклы парк мотоциклов мотопарк россии мото парк

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