 АВТОСТАТ | Volkswagen в октябре увеличил продажи LCV в России на 24%

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Volkswagen в октябре увеличил продажи LCV в России на 24%

Volkswagen в октябре увеличил продажи LCV в России на 24%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

30.10.18

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Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 690 легких коммерческих автомобилей, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 10% и составили 6065 единиц.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, особым спросом среди клиентов пользуются автомобили серии T6 (Transporter, Caravelle и Multivan) и Caddy4. Так, в октябре покупателям был передан 451 автомобиль группы Т6, что стало лучшим результатом с начала года. По итогам десяти месяцев было продано 3767 автомобилей группы Т6, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года в компании Volkswagen Коммерческие автомобили ожидают устойчиво высокий спрос на специальные версии пассажирских Т6 Caravelle City и T6 Multivan Style.

Кроме того, в салонах дилеров появились новые грузовые Volkswagen Crafter с Volkswagen Multivan Volkswagen Caddy полной массой 5-тонн. Марка ожидает значительного всплеска продаж этой модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили volkswagen

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