«Дервейс» может прекратить сборку Lifan и Chery

В последнее время ситуация вокруг автомобильной компании «Дервейс», которая по полному циклу собирает на мощностях в Черкесске автомобили Lifan и Chery, накалилась. Неясные перспективы «Дервейса» на получение господдержки и постоянные проверки привели к тому, что ни Lifan, ни Chery до сих пор не заключили с «Дервейсом» контракт на сборку в следующем году.

Как пишет портал «Колеса.ру», вместе с Lifan, который собирает на мощностях в Черкесске по полному циклу все представленные в России модели, на «Дервейсе» осталась Chery, ведущая более осторожную политику: Tiggo 5 и Tiggo 3 изготавливают в Черкесске, а вот Tiggo 2 – завозят из Китая. С января по сентябрь включительно Lifan отправил дилерам 11227 машин, а Chery – 3586 экземпляров Tiggo 5 и Tiggo 3. Это – вся загрузка, какая есть у «Дервейса». Очевидно, что с этим предприятию не выжить – оно просто будет не рентабельным. Неясные перспективы завода стали причиной задержек с подписанием контракта на сборку в 2019 году со стороны Lifan и Chery.

«На сегодняшний день мы продолжаем собирать машины на конвейере «ДерВейса» в Черкесске, но ясности по нашему сотрудничеству с «ДерВейсом» на 2019 год пока нет. В силу определенных обстоятельств, мы пока не подписали договор на сборку в 2019 году, хотя готовы это сделать хоть завтра, хоть послезавтра, как только станет понятна судьба «Дервейса», – заявил заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский. Вместе с тем, по его словам, компания просматривает и просчитывает все варианты, включая и импорт, и сборку из машинокомплектов. «Гипотетически мы можем рассмотреть варианты сборки в Белоруссии и в Казахстане. Мы пока до этих вариантов не дошли, но держим их в голове. Нам Китай говорит, что российский рынок интересен, поэтому Lifan отсюда не уйдёт. Это решение совершено не зависит от будущего «ДерВейса», – добавил Вячеслав Галузинский.

Директор «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов также подтвердил, что контракта на сборку в 2019 году с «Дервейсом» у Chery нет. «Остановка завода «Дервейс» не послужит катализатором для начала ведения переговоров с другими потенциальными партнерами, так как стратегия головного офиса заключается в непрерывном мониторинге и обсуждении сотрудничества с другими производственными площадками на территории РФ. Принцип эксклюзивности, для какой бы то ни было из площадок, исключен» », – рассказал он. Кроме того, г-н Павлов не исключил полного перехода на импорт продукции при условии, что «это будет экономически целесообразно».

Напомним, автомобильная компания «Дервейс» вышла на российский рынок в 2000-х годов с внедорожником собственной разработки, правда, базировавшимся на румынской «тележке» АRО. Через несколько лет в Черкесск пришел Lifan и в 2009 году пошла сборка по полному циклу модели Breez. Затем было сотрудничество с Geely, которая в итоге ушла на собственные мощности в Белоруссию, с Haima, которая ушла из России, с Brilliance, который покинул «Дервейс» в прошлом году и пока ограничивается распродажей складских запасов субкомпактного кроссовера V5. Кроме того, был JAC, который тоже уходил, а после перерыва решил вернуться в Россию, но уже с машинами казахской сборки.