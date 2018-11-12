Nissan открыл в Санкт-Петербурге новый офис технического центра NTCE

Компания Nissan 9 ноября открыла в Санкт Петербурге новый офис NTCE-R – российское подразделение Nissan Technic Center Europe, основной задачей которого является разработка автомобилей, а также внедрение технологических инноваций с учетом требований российских покупателей и законодательства.

Как сообщает пресс-служба Nissan, первые шаги по созданию в России центра, занимающегося проектно-конструкторскими работами, были сделаны еще в 2005 году. Именно тогда Nissan организовал в рамках московской дистрибьюторской компании отделение NTCE, в котором трудилось всего три сотрудника. Компания занималась исследованием российского рынка с целью совершенствования новых моделей на стадии их разработки.

Открытие офиса NTCE в России было стратегически продуманным решением. Огромный потенциал и инвестиционная привлекательность российского рынка сыграли решающую роль в реализации компанией долгосрочных планов по увеличению локализации и расширению географии производства в России. Важным этапом стало открытие в 2009 году в Санкт-Петербурге собственной производственной площадки – «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (NMGR). На базе завода в 2011 году компания создала новый центр Nissan Technic Center Russia (NTCE-R), первоначально сфокусированный на локализации компонентов в соответствии со специфическими потребностями российского рынка. С открытием центра появилась возможность привлечь к работе новых специалистов – к концу 2011 года штат расширился до 18 человек, включая московский офис.

За прошедшие семь лет инженеры NTCE-R внесли огромный вклад в процесс адаптации автомобилей Nissan к условиям эксплуатации на российском рынке. Сфера деятельности центра значительно расширилась и включила в себя практически весь спектр задач и мероприятий, связанных с основными этапами разработки автомобиля от концепта до его цифровой и физической реализации, а также все процессы, связанные с запуском продукта на рынок и все время его эксплуатации. На счету центра NTCE-R 12 полномасштабных проектов по адаптации серийных моделей, а также 5 больших проектов по внедрению модификаций. Так, например,инженеры NTCE-R участвовали в установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили Nissan и Infiniti, доступные для заказа в России, и сыграли большую роль в разработке и адаптации системы Яндекс.Авто для Nissan X-Trail и Qashqai. В настоящее время центр NTCE-R продолжает активную работу над новыми разработками.

Среди основных задач, поставленных компанией Nissan перед NTCE-R, можно выделить шесть направлений: исследования потребительских предпочтений и пристальное изучение предпочтений клиентов российского рынка, активное участие в разработке новых моделей в соответствии с потребностями быстрорастущего российского рынка; разработка и совершенствование потребительских и технических характеристик текущего модельного ряда с учетом уникальных российских условий и предпочтениями российских покупателей; работа с локальными производителями компонентов, создание реестра одобренных поставщиков; мониторинг и оптимизация стоимости производства автомобилей для поддержания ценовой конкурентоспособности моделей; инженерная поддержка завода и постоянный технический мониторинг автомобилей Nissan, Infiniti и Datsun текущего модельного года; постоянная работа с глобальными и российскими поставщиками по улучшению качества компонентов, участие в решении вопросов, связанных с качеством и компоновкой автомобилей Nissan, при их появлении на рынке.

По причине увеличения объема выполняемых работ руководством Nissan было принято решение разместить проектно-конструкторский центр в отдельном здании, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от главного производства. В новом двухэтажном офисе площадью 4170 кв.м размещены не только офисные помещения, но и специальное оборудование и лаборатории для проведения широкого спектра научно-исследовательских работ. В центре сейчас трудятся 120 высококвалифицированных сотрудников, а само помещение рассчитано на 200 рабочих мест.

«Российское подразделение NTCE-R делает огромную работу для компании, усовершенствуя и адаптируя автомобили Nissan,Infiniti и Datsun к реалиям местного рынка, изучая потребности российских клиентов. Постоянное расширение штата сотрудников, собственный офис говорит не только о том, что компания придает огромное значение НИОКР и инвестирует в это направление, но и дает еще больше возможностей российской команде вносить свой ощутимый вклад в развитие компании Nissan на рынке», – заявил на торжественном открытии нового офиса NTCE-R исполнительный вице-президент по инжинирингу Альянса господин Цуеши Ямагучи.