Седан Datsun on-DO стал дороже на 5 тысяч рублей

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали подорожание седана Datsun on-DO на 5 тыс. руб. во всех комплекциях.

Новая цена за Datsun on-DO в самой доступной комплектации Access составляет 466 тыс. руб. Это стоимость автомобиля с двигателем 1,6 л (87 л.с.) и механической трансмиссией. Версия с «автоматом» обойдется покупателям в 548 тыс. руб., а топовая комплектация Dream II предлагается к продаже за 641 тыс. руб.

Отметим, что, несмотря на общий рост цен на автомобили, компания Datsun максимально долго сдерживала цены на свои модели. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», последнее изменение цены на седаны Datsun on-DO отмечалось в мае текущего года и составило тогда сумму 10 – 12 тыс. руб. При этом цены на хэтчбек Datsun mi-DO все еще остаются на прежнем уровне.

Отметим также, что по итогам января – октября текущего года российские дилеры Datsun реализовали 15 836 автомобилей, что на 18% ниже результата за аналогичный период 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.