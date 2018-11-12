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В Ульяновской области создадут высокотехнологичный технопарк с якорным резидентом НТЦ «УАЗ»

UAZ

Компания «Соллерс» и правительство Ульяновской области 8 ноября подписали меморандум о намерениях о создании в регионе технопарка в сфере высоких технологий, якорным резидентом которого выступит научно-технический центр «УАЗ». Запустить проект планируется до конца этого года, в 2019 году будет проведен внутренний ремонт корпуса для размещения высокотехнологичных компаний, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Комплекс специализированных инфраструктурных услуг, который получат компании-резиденты, позволит им не только развиваться, но и создавать высокотехнологичные рабочие места. На начальном этапе на базе технопарка будут работать 480 специалистов, к концу 2020 года их число планируется увеличить до 620. Ожидается, что за 10 лет работы объект принесет в региональный бюджет около 300 млн рублей.

«Сегодня у нас есть все предпосылки для создания успешного технопарка: речь, прежде всего, о цифровизации производства и научно-техническом центре УАЗ, который представляет собой серьезную кадровую и исследовательскую базу. Технопарк позволит привлечь интеллект и сделать автомобилестроение еще более высокотехнологичным», – отметил генеральный директор УАЗа Вадим Швецов.

Якорным резидентом выступит научно-технический центр «УАЗ». Также на площадях технопарка разместятся  высокотехнологичные компании, среди которых компания PROF-IT Group, занимающаяся комплексной автоматизацией управления крупными предприятиями, в том числе для машиностроительной отрасли, малый и средний инновационный бизнес, базовые кафедры вузов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки инвестиции уаз sollers

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