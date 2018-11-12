ТОП-5 автомобилей премиум-сегмента по индексу повторной покупки

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос российских владельцев премиальных машин и выяснили, какие из них имеют наилучший индекс повторной покупки. Напомним, данный показатель характеризует долю владельцев, повторно покупающих ту же модель автомобиля, что и предыдущий.

По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь кроссовер Lexus RX, индекс повторной покупки которого составил 19,4%. Таким образом, каждый пятый владелец этого автомобиля покупает его повторно. У Jeep Grand Cherokee этот показатель равен 17,1%, что соответствует примерно каждому шестому автовладельцу, который снова отдает предпочтение именно этой модели. А вот у Mercedes-Benz E-Class (14,3%) каждый седьмой покупатель ранее был владельцем этого же автомобиля. Кроме перечисленных моделей, в пятерку премиальных машин с наибольшим индексом повторной покупки также попали BMW 3-Series (13,7%) и Volvo XC60 (11,3%).

Отметим, что к опросу приглашались владельцы автомобилей 2011 – 2018 годов выпуска. Для оценки было взято по одной самой популярной модели из 32 автомобильных брендов в рейтинге продаж за указанный период. В ходе исследования было суммарно обработано более 10 тысяч анкет респондентов, а по каждой модели опрошено около 300 владельцев.

Более подробная информация о потребительских предпочтениях на автомобильном рынке содержится в новом маркетинговом отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».