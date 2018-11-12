Автоконцерны с 2020 года перейдут на отечественные шины

Идея Минпромторга РФ обязать автоконцерны с 2020 года перейти на отечественные шины нашла поддержку у производителей.

Как рассказали газете «Коммерсант» источники, знакомые с ходом обсуждения, чиновникам удалось договориться с участниками рынка о локализации шин. В ходе совещания представители шинной отрасли отметили, что в РФ локализовано производство ключевых шинных компаний мира и они не видят проблем с обеспечением их продукцией автоконцернов, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева сообщила, что сообщество подготовит свои предложения по оформлению требования об использовании отечественных шин и направит их в Минпромторг.

Напомним, предложив в августе обязать автопроизводителей использовать российский алюминий, чтобы помочь попавшему под санкции США «Русалу» Олега Дерипаски, Минпромторг решил сделать следующий шаг по переводу автопрома на российское сырье. В начале ноября он предложил обязать концерны с 2020 года использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС. Эта идея не встретила большого сопротивления у концернов и была поддержана шинниками, уверявшими, что российские мощности могут полностью покрыть требования автопрома. Но Минпромторг также предложил автопроизводителям перейти на лакокрасочные материалы (ЛКМ) российского производства, уже в 2020 году потребовав, в частности, использовать не менее 30% отечественных красок для кузовов легковых машин, не менее 70% для грузовиков и не менее 80% для автобусов. При этом лакокрасочную продукцию, соответствующую глобальным требованиям концернов, Россия не производит, на что указывали и эксперты, и автопроизводители, и даже сами изготовители ЛКМ.

В результате вопрос использования в автопроме российских ЛКМ по итогам совещания так и остался открытым. Представители автоконцернов, по словам источников, в частности, подняли вопрос критериев отнесения такой продукции к российской при закупках сырья для нее за рубежом. У чиновников Минпромторга также возник вопрос определения происхождения ЛКМ на уже окрашенном автомобиле: обсуждалось, что это реально сделать только по бухгалтерским документам, которые не все оказались готовы раскрыть. Виктор Евтухов сообщил, что принято решение по конкретизации некоторых критериев признания происхождения автомобилей в части химических компонентов. Он добавил, что в ходе совещания производители ЛКМ обратили внимание на отсутствие в РФ производства катафорезных систем покрытий и специфичных видов такой продукции.

В ходе обсуждения Минпромторг заявил, что металлургия и химия – развитые в РФ отрасли и поэтому нужно увеличивать закупки их продукции. Кроме того, Минпромторг не отказывается от своей идеи балльного расчета уровня локализации концернов, несмотря на то что основные подходы к развитию автопрома еще не согласованы правительством. По словам собеседников, на совещании обсуждалось, что стратегия развития автопрома сфокусирована не только на ключевых технологических операциях (например, локализация двигателя), но и на вовлечении продукции смежных отраслей – за локализацию дополнительных элементов концернам хотят предложить дополнительные баллы.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает, что локализация шин в условиях наличия в РФ мощностей по производству их как для бюджетного, так и для премиального сегмента автопрома – один из самых простых шагов для концернов. Между тем это не та технологическая операция, локализация которой принесет в РФ новые компетенции, говорит аналитик. В целом включение в требования к автопрому не только базовых операций господин Беспалов одобряет, но отмечает, что их локализация не должна приводить к тому, что закупки на внутреннем рынке будут дороже импорта.