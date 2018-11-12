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Каким будет штраф за использование летних шин зимой?

Каким будет штраф за использование летних шин зимой?

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Со вчерашнего дня в России вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ принят членами Евразийской экономической комиссии еще 16 февраля, а 11 ноября 2018 года, спустя 180 дней с даты официального опубликования, принят к исполнению.

Основные изменения коснулись установки шин в зимний и летний периоды. На сайте 1gai.ru  разъясняется, что теперь с декабря по февраль транспортные средства категории M1 (ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, то есть легковые автомобили) и N1 (автомобили, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т), обязаны быть укомплектованы зимними шинами. Поскольку другие типы транспортных средств (грузовые автомобили массой более 3,5 тонн, автобусы и пр.) не упоминаются в документе, соответственно на них правила по обязательной сезонной замене шин не распространяются.

Новый регламент также запрещает установку на одну ось шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора. Впрочем, здесь все зависит от конкретной ситуации, и в качестве временной меры использовать запасное колесо иной размерности все-таки допускается.

Попробуем разобраться со штрафами, которые предусмотрены за нарушение нового регламента. Пока мера ответственности водителя еще не определена. Напомним, что до введения изменений в регламенте, который действовал с января 2015 года, эксплуатация транспортных средств в зимний период (декабрь, январь, февраль), на которых не установлены зимние шины, была попросту запрещена. Административная ответственность за нарушение этого требования предусматривалась в размере штрафа в 500 рублей или предупреждения. 

Пока есть лишь разъяснения Госавтоинспекции МВД России, которая в ответ на разнотолки, начавшиеся в СМИ, сегодня, 12 ноября, разместила в своем официальном Instagram-канале следующее: "Административная ответственность за эксплуатацию транспортного средства категорий М1 и N1, неукомплектованного зимними шинами в зимнее время, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях не установлена... Единственный документ, который сегодня регламентирует использование зимних шин – это указанный технический регламент. Именно в разделе 5 приложения № 8 данного документа прописаны требования к шинам автомобиля в зависимости от сезона. При этом действующие нормы КоАП РФ не предусматривают ответственности за нарушение требований технического регламента Таможенного союза".

Еще один важный факт. Отмечено, что страны-члены Евразийского экономического союза вправе расширять период обязательного использования зимних шин в соответствии со своими климатическими и географическими условиями.

, источник: www.autostat.ru

Теги: шины

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