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12.11.18 Прочитали 454 раз

Завод Michelin в Давыдово подтвердил статус поставщика Ford

Завод Michelin в Давыдово подтвердил статус поставщика Ford

Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

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Российский завод Michelin в Давыдово в октябре 2018 года успешно прошел аудит на соответствие системы управления качеством требованиям и стандартам компании Ford.

Как сообщает пресс-служба Michelin, в ходе проверки аудитор Ford инспектировал все этапы производственного цикла шин Michelin, особенно модели Michelin Energy Saver, которая поставляется в качестве первичной комплектации для автомобилей Ford Focus на завод Ford Sollers во Всеволожске с 2006 года. Эксперт компании Ford отметил высокий уровень качества производства шин Michelin и структурированный подход к обучению операторов. По результатам аудита завод Michelin в Давыдово подтвердил статус поставщика уровня Q1, присвоенный еще в 2009 году.

«Компания Michelin сотрудничает с крупнейшими автопроизводителями по всему миру, поставляя им шины Michelin на первичную комплектацию. Завод Michelin в России, как и все заводы Группы, регулярно проходит внутренний аудит, проверку независимых организаций и проверку со стороны своих автомобильных партнеров. Сертификат Q1 самого высокого уровня доверия свидетельствует об исключительном качестве нашего продукта, а также означает, что все наши производственные и бизнес процессы соответствуют как единым стандартам Группы, так и строгим требованиям компании Ford», – отметил директор завода Michelin в Давыдово Богдан Марианский.

Инспекционный аудит компании Ford на производственной площадке в Давыдово проводится каждый год. Сертификат Q1 – это единая международная система контроля качества Ford. Для получения статуса необходимо соответствовать строгим требованиям автопроизводителя к логистике, организации системы управления качеством и производственных процессов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: шины автомобильные компоненты прогнозы ford ford sollers

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