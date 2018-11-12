 АВТОСТАТ | Toyota анонсировала премьеру седана Corolla нового поколения

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Toyota анонсировала премьеру седана Corolla нового поколения

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Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Компания Toyota назвала дату дебюта седана Corolla нового, двенадцатого поколения. Модель представят 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Внешность машины будет перекликаться с дизайном одноименного хэтчбека, а в гамму силовых установок войдут «атмосферники» и гибриды.

Как пишет портал Motor.ru, седан Corolla построят на основе архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), как Prius и Camry последнего поколения. По неофициальным данным, в зависимости от рынка модель будет комплектоваться гибридными силовыми установками на базе моторов 1.8 и 2.0, их негибридными вариантами, а также 2,0-литровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine, совмещенной с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.

По предварительной информации, седану не достанется 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра. Такой агрегат предлагается для европейского хэтбчека Auris, который после выхода на рынок переименуют в Corolla.

Представленный в марте хэтчбек Toyota Corolla получил вариатор, способный имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной коробки передач. Он оснащен спорт-режимом и первой в мире «стартовой передачей» – классическая ступень с зубчатым приводом используется на начальном этапе разгона с места. Двигатель для американского рынка один – объемом 2,0 л с комбинированным впрыском, а также системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры toyota toyota corolla

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