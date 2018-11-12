В России подорожали четыре модели Ford

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в ноябре выросли цены на некоторые модели Ford – седаны и хэтчбеки Fiesta, кроссоверы EcoSport и Explorer, а также минивэн Tourneo Custom. Отмечается, что все комплектации этих моделей подорожали на сумму от 4 до 80 тыс. рублей.

Новая цена на Ford Fiesta в кузове «хэтчбек» в начальной комплектации установлена на уровне 848 тыс. руб., а максимально укомплектованный вариант обойдется в 1 033 тыс. руб. Седан Fiesta доступен покупателям от 858 до 1 043 тыс. руб. Повышение цены для этой модели составило 9 тыс. руб.

Кроссовер Explorer получил следующие ценники: 2 719 тыс. руб. за стартовую комплектацию (прибавка составила 80 тыс. руб.) и 3 317 тыс. руб. за топовый вариант (+20 тыс. руб.)

Прибавка стоимости на еще один кроссовер – EcoSport – составила сумму от 4 до 12 тыс. руб. в зависимости от комплектации и поколения. Теперь обновленный EcoSport предлагается к продаже по цене от 999 до 1 447 тыс. руб., а автомобили 1-го поколения стоят от 994 до 1 300 тыс. руб.

Наконец, минивэн Torneo Custom, прибавив по 22 тыс. руб. во всех комплектациях, оценивается теперь от 2 411 до 2 561 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», последнее изменение цен на модели Ford Fiesta и EcoSport отмечалось в октябре и составило тогда 9 и 12 тыс. руб. соответственно, а кроссовер Ford Explorer последний раз обновлял ценники в августе – на сумму 35 тыс. руб.

Всего же с января по октябрь текущего года российские дилеры Ford реализовали 42 610 автомобилей, что на 7% превосходит результат за 10 месяцев 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.