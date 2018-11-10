Определены самые распространенные иномарки российской сборки

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 9,7 млн иномарок российского производства (по состоянию на 1 июля 2018 года). Это составляет 22,6% от всего парка легковых автомобилей в РФ.

Самой распространенной иномаркой отечественной сборки является Hyundai Solaris – на середину нынешнего года в России зарегистрировано 704,2 тыс. экземпляров данной модели. Напомним, ее производство в нашей стране началось в конце 2010 года.

Вторую строчку данного рейтинга занимает другой «кореец» – KIA Rio. Обладателями этого автомобиля (российского производства) являются 673,7 тыс. россиян. Отметим, что сборка KIA Rio на территории РФ впервые стартовала в конце 2006 года, а стабильно данная модель выпускается с 2011 года. Тройку лидеров парка отечественных иномарок замыкает Renault Logan с показателем 654,3 тыс. единиц. Производство седана в России началось еще в 2005 году.

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных иномарок российской сборки по состоянию на 1 июля 2018 года вошли: Ford Focus (624,9 тыс. шт.), Chevrolet Niva (597,6 тыс. шт.), Volkswagen Polo (397,6 тыс. шт.), Renault Duster (345,7 тыс. шт.), Renault Sandero (288,3 тыс. шт.), Skoda Octavia (270,7 тыс. шт.) и KIA Ceed (248,2 тыс. шт.).