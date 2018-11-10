Импорт легковых автомобилей за 9 месяцев вырос на 16%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2018 года увеличился на 15,8% до 212,4 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 183,9 млн долларов. При этом в сентябре было импортировано 26,2 тыс. машин на 598,4 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - сентябре снизился на 7,4% до 18 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 455,3 млн долларов. Из них 2,3 тыс. грузовиков на 137,7 млн долларов были поставлены в нашу страну в сентябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2018 года увеличился на 3,7% и составил 66 тыс. единиц на общую сумму 910,1 млн долларов. При этом в сентябре на внешние рынки было отправлено 8,6 тыс. автомобилей на 116,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - сентябре увеличился на 4,8% и составил 9,6 тыс. машин на 191,4 млн долларов. В сентябре за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков на 32,6 млн долларов.