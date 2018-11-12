Scania расширяет дилерскую сеть в Алтайском крае

Компания «Скания-Русь» открыла в городе Бийске Алтайского края филиал дилерского центра Scania, компании «АлтайСкан». Новый филиал построен по методике создания небольших по размерам мастерских технического обслуживания (МТО), рассчитанных на полный комплекс ТО, сообщает пресс-служба «Скания-Русь».

Как отмечается, месторасположение для филиала выбрано не случайно. Бийск – крупный промышленный и научный центр Южной Сибири, второй по численности населения город Алтайского края. Рядом с филиалом проходит федеральная автомобильная трасса М52 в направлении Барнаул – Горно-Алтайск и объездная городская трасса. Такое расположение удобно для заезда в сервисный центр водителей-дальнобойщиков.

Филиал «АлтайСкан» в Бийске строился с марта по октябрь 2018 года, он занимает территорию около 3000 кв. м. На этой площади построено двухэтажное здание с офисным помещением для административного персонала и сервисно-ремонтной зоной с 2 постами под 2 сцепки или 4 тягача. Для комфорта водителей на территории филиала организована уютная гостиница и столовая, в штате компании 12 сотрудников.

«Сервисный центр рассчитан на техническое обслуживание не только техники Scania, а также автомобилей других европейских производителей, – рассказал директор дилерского центра «АлтайСкан» Андрей Рубан. – Одним из основных направлений филиала является ремонт прицепного состава, доступна услуга выездного ремонта. Клиенты могут обратиться также по вопросу приобретения грузовых автомобилей, как новых, так и с пробегом. На складе компании всегда в наличии оригинальные запчасти, чтобы минимизировать простой техники, что очень важно для наших клиентов».