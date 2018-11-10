Автомобили семейства Mercedes-Benz E-Klasse подорожали на 30 – 80 тыс. рублей

На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» в ноябре зафиксировали рост цен на автомобили семейства Mercedes-Benz E-Klasse.

Так, все комплектации этой модели в кузовах «купе» и «кабриолет» подорожали на 30 тыс. руб. Начальная версия универсала прибавила 80 тыс. руб., а большинство комплектаций седана выросли в цене на 30 – 40 тыс. руб.

Теперь купе Mercedes E-Klasse доступно по цене от 3 430 за базовую версию с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. до 5 880 тыс. руб. за топовую комплектацию с двигателем 4 л (612 л.с.).

Версия в кузове «кабриолет» комплектуется 2-литровым двигателем мощностью 184 или 245 л.с. и предлагается к продаже от 4 660 до 6 280 тыс. руб. Отметим, что купе и кабриолет E-Klasse с дизельным двигателем не представлены на российском рынке.

А вот универсал Mercedes-Benz E-Klasse, напротив, комплектуется только дизельными версиями двигателей и в своей базовой комплектации сейчас оценивается в 4 290 тыс. руб.

Наконец, Mercedes-Benz E-Klasse в кузове «седан» сохранил ценник для начальной комплектации с дизельным двигателем и в этом варианте исполнения по-прежнему доступен по цене от 3 090 тыс. руб. Почти все остальные его комплектации, как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, подорожали, включая топовую версию, которая сейчас оценивается в 8 040 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в конце августа компания Mercedes-Benz подняла цены почти на весь модельный ряд, включая все семейство E-Klasse. Тогда прибавка составила от 20 до 350 тыс. руб.

Отметим также, что за период с января по октябрь текущего года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 31 290 легковых автомобилей, что на 3% выше показателя продаж за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.