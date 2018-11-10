 АВТОСТАТ | Volkswagen представил пикап нового поколения Tarok Concept

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Volkswagen представил пикап нового поколения Tarok Concept

Volkswagen Tarok Concept

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

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Компания Volkswagen в рамках Международного автосалона в Сан-Паулу представила пикап нового поколения Tarok Concept. Среди инновационных решений – большое грузовое пространство, которое можно увеличивать благодаря складной задней стенке просторной четырехдверной двойной кабины. Дизайн Tarok Concept, как и его техническая часть, разрабатывался с нуля, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечает главный дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф, четкие линии крыши, выразительная передняя часть, трехмерная полоса задних светодиодных фонарей, а также мощные, но при этом плавные контуры боковин создают экспрессивный дизайн Tarok Concept – первого пикапа, объединяющего стиль городского кроссовера и аутентичный облик внедорожника.

Важная особенность пятиместного Tarok Concept – трансформируемый грузовой отсек. Площадь пола можно увеличить, откинув задний борт, либо сложив нижнюю часть задней стенки кабины. В результате, часть салона тоже может использоваться для перевозки длинномерного багажа. Tarok Concept отличается и высокой грузоподъемностью, которая составляет порядка одной тонны.

Цифровой облик интерьера олицетворяет новый язык дизайна Volkswagen в сегменте пикапов. Среди выделяющихся элементов – окрашенная в цвет кузова Cypress Metallic планка, проходящая по всей длине передней панели. Она обрамляет основные составляющие приборной панели: дисплей мультимедийной системы, органы управления системы кондиционирования и цифровую приборную панель Digital Cockpit. Все элементы объединены в единое визуальное и операционное пространство.

Tarok Concept оснащен четырехцилиндровым двигателем TSI объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом 4Motion.

В Volkswagen уже принято решение о скором выпуске серийной версии Tarok Concept на бразильский рынок. При этом прототип практически не будет подвергнут изменениям. Пикап, возможно, пополнит модельный ряд Volkswagen и на других мировых рынках. В начале продаж для модели наряду с двигателем TSI будет доступен и двухлитровый турбированный дизельный агрегат с непосредственным впрыском топлива (TDI) мощностью 150 л.с.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры легковые автомобили сегмент pickup volkswagen

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