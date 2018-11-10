Nissan повысил цены на кроссоверы Qashqai и Murano

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Nissan, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на две популярные модели японского бренда. В ноябре все комплектации Nissan Qashqai подорожали на 15 тыс. руб., а большинство комплектаций Nissan Murano – на 30 тыс. руб.

Таким образом, сейчас минимальная цена за кроссовер Nissan Qashqai установлена на уровне 1 271 тыс. руб. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль в комплектации ХЕ с двигателем 1,2 л (115 л.с.) в паре с механической КП. Версия с вариатором обойдется в 1 331 тыс. руб., а полноприводный топовый вариант в комплектации LE Sport с 2-литровым двигателем 144 л.с. предлагается к продаже за 1 867 тыс. руб.

У кроссовера Murano обновились ценники во всех комплектациях, кроме базовой. Теперь полноприводный автомобиль в комплектации Mid доступен за 2 750 тыс. руб., а в топовой комплектации Top – за 3 070 тыс. руб. Минимальная цена модели осталась без изменений и составляет 2 550 тыс. руб. Гибридная версия в единственной комплектации Top по прежнему оценивается в 3 299 тыс. руб. Все кроссоверы Murano, за исключением гибридного варианта, оснащаются бензиновыми двигателями объемом 3,5 л мощностью 249 л.с. в паре с 6-ступенчатым вариатором.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цены на кроссоверы Nissan Qashqai и Murano было зафиксировано в июле и составило тогда 12 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

Отметим также, что по итогам 10 месяцев 2018 года российские дилеры Nissan реализовали 65 040 автомобилей, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.