 АВТОСТАТ | Покупатель завода GM в Петербурге возобновит производство автомобилей

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Покупатель завода GM в Петербурге возобновит производство автомобилей

Покупатель завода GM в Петербурге возобновит производство автомобилей

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Новый покупатель завода General Motors, расположенного в поселке Шушары (Санкт-Петербург), планирует возобновить производство автомобилей на предприятии, которое было остановлено 1 июля 2015 года. Об этом агентству "ТАСС" сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. "Будущий покупатель собирается восстановить производство автомобилей", - сказал он.

В конце октября Мовчан говорил, что покупатель автомобильного завода в Шушарах планирует завершить сделку по приобретению до конца 2018 года. Незадолго до этого - 26 октября - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга сообщил, что перезапуском петербургского завода GM в Шушарах займется российская компания, а не белорусская, как предполагалось до этого.

Представители белорусско-британского автомобильного предприятия ЗАО "Юнисон" несколько лет назад вели переговоры по использованию производственной площадки завода General Motors в Санкт-Петербурге.

Напомним, GM полностью остановил и законсервировал производство на своем российском заводе в Петербурге 1 июля 2015 года. В апреле 2015 года сообщалось, что GM может вернуться на рынок России через два - три года.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тыс. машин, а к 2018 году - достичь локализации производства в 60%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции general motors

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