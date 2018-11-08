АВТОВАЗ планирует в 2018 году увеличить выпуск двигателей на 16%

АВТОВАЗ планирует по итогам 2018 года произвести 546 тыс. двигателей, сообщил руководитель производства двигателей Александр Сверчков в ходе посещения предприятия полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым. В будущем году компания намерена выпустить 590 тыс. двигателей.

По данным пресс-службы АВТОВАЗа, в 2017 году завод выпустил 470 тыс. двигателей. Таким образом, рост объемов производства двигателей по итогам текущего года составит около 16%, а в 2019 году - 8%, пишет агентство "Финмаркет".

По словам А.Сверчкова, АВТОВАЗ планирует расширять и экспортные поставки. "В этом году для завода в Бурсе (Турция) было сделано 4,8 тыс. двигателей, в следующем году их количество планируется увеличить до 50 тыс.", - сказал А.Сверчков. В Бурсе находится крупный автозавод Oyak-Renault, выпускающий модели Renault Fluence и Renault Clio. Он подчеркнул, что также начиная с этого года на LADA Largus ставят двигатели собственного производства, а не испанские, как было ранее.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АВТОВАЗа, в настоящее время на все модели LADA устанавливаются двигатели собственного производства.