 АВТОСТАТ | «Яндекс.Такси» заработал в Финляндии под брендом Yango

Горячая новость

ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
  • 8.11.18 - 17:02

    ТОП-10 автомобилей массового сегмента по индексу повторной покупки
Все новости

B2B-Автобизнес

  • «МАНГО ТЕЛЕКОМ» предложила автоиндустрии облачный колл-центр
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 07 ноября

    Российский авторынок в октябре продолжил уверенный рост

    В прошлом месяце продажи машин в нашей стране выросли на 8%.

Вся аналитика

Инфографика

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
  • 09.11.18

    Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: мнения участников
  • 03.02.17

    Форум «Dealer UP!»: мнения участников
Все видео

09.11.18 Прочитали 1339 раз

«Яндекс.Такси» заработал в Финляндии под брендом Yango

«Яндекс.Такси» заработал в Финляндии под брендом Yango

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

15.10.18

MS Excel (xlsx)

от 5 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Сегодня российский сервис «Яндекс.Такси» заработал в столице Финляндии – городе Хельсинки. Эта страна стала уже 14-ой по счету, где можно заказать такси через знакомый россиянам сервис. И неважно, что в Хельсинки он имеет другое название – Yango (сокращенное от Yandex Go), основополагающие принципы предоставления услуги остались прежними.

Впервые бренд Yango в тестовом режиме был запущен в октябре 2018 года в небольшом западно-африканском государстве Кот-дʼИвуар. Инициаторы смены названия бренда руководствовались гибкостью нового слова, его благозвучностью для носителей разных языков и преемственностью в звучании. Как сообщает официальный сайт оператора, приложение Yango полностью совместимо с Яндекс.Такси. Приехав в Хельсинки, пользователю не придется скачивать Yango, заказ можно сделать в привычном сервисе. Этот роуминг работает и в обратную сторону: туристам из Хельсинки, приехавшим на выходные в Санкт-Петербург, не нужно скачивать Яндекс.Такси. Они могут вызвать машину из своего приложения Yango.

В Хельсинки действует единый тариф «Эконом». Поездки в нем стоят от трех евро. При заказе Yango обещает проанализировать дорожную ситуацию и рассчитать точную цену поездки, которая не изменится, даже если водителю придется постоять в пробке. Для первых 2 тысяч человек, которые с 9 по19 ноября решат в Финляндии воспользоваться «Яндекс.Такси» (оно же Yango), обещана скидка в 50% (но не более 6 евро). Для этого в приложении достаточно указать промокод YaHelsinki, и при оплате картой он сработает.

Напомним, что «Яндекс.Такси» в 2018 году достаточно активно «шагнул» за рубеж: в марте сервис заработал в Риге, в мае – в Таллине, в июне – в Сербии, в октябре – в западноафриканском Кот-дʼИвуаре.

, источник: www.autostat.ru

Теги: яндекс такси такси

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Чиновники Астаны отказались от служебных автомобилей и ездят на такси

23 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Volvo станет первым поставщиком для роботакси Uber («Ведомости»)

22 ноября 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Предпочтения в службах такси по федеральным округам

24 июля 2017

Вся инфографика
Загрузка...