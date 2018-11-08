«Яндекс.Такси» заработал в Финляндии под брендом Yango

Сегодня российский сервис «Яндекс.Такси» заработал в столице Финляндии – городе Хельсинки. Эта страна стала уже 14-ой по счету, где можно заказать такси через знакомый россиянам сервис. И неважно, что в Хельсинки он имеет другое название – Yango (сокращенное от Yandex Go), основополагающие принципы предоставления услуги остались прежними.

Впервые бренд Yango в тестовом режиме был запущен в октябре 2018 года в небольшом западно-африканском государстве Кот-дʼИвуар. Инициаторы смены названия бренда руководствовались гибкостью нового слова, его благозвучностью для носителей разных языков и преемственностью в звучании. Как сообщает официальный сайт оператора, приложение Yango полностью совместимо с Яндекс.Такси. Приехав в Хельсинки, пользователю не придется скачивать Yango, заказ можно сделать в привычном сервисе. Этот роуминг работает и в обратную сторону: туристам из Хельсинки, приехавшим на выходные в Санкт-Петербург, не нужно скачивать Яндекс.Такси. Они могут вызвать машину из своего приложения Yango.

В Хельсинки действует единый тариф «Эконом». Поездки в нем стоят от трех евро. При заказе Yango обещает проанализировать дорожную ситуацию и рассчитать точную цену поездки, которая не изменится, даже если водителю придется постоять в пробке. Для первых 2 тысяч человек, которые с 9 по19 ноября решат в Финляндии воспользоваться «Яндекс.Такси» (оно же Yango), обещана скидка в 50% (но не более 6 евро). Для этого в приложении достаточно указать промокод YaHelsinki, и при оплате картой он сработает.

Напомним, что «Яндекс.Такси» в 2018 году достаточно активно «шагнул» за рубеж: в марте сервис заработал в Риге, в мае – в Таллине, в июне – в Сербии, в октябре – в западноафриканском Кот-дʼИвуаре.