На российском заводе Mercedes-Benz началась пусконаладка

Предприятие концерна Daimler, заложенное в Солнечногорском районе Московской области прошлым летом, готовится к запуску. По информации издания «Авторевю», монтаж оборудования в свежепостроенных цехах сварки и окраски кузовов уже завершен, сейчас подходят к концу работы по оснащению двух сборочных конвейеров.

Готова электрическая подстанция, заканчивается строительство аварийной электростанции с генераторами, а накануне холодного сезона заработала котельная, которая отапливает все производственные помещения завода. В цехах сварки и окраски уже началась пусконаладка, хотя продлится она еще несколько месяцев: официальный старт производства состоится ориентировочно в мае 2019 года.

Еще в августе на завод привезли несколько «подопытных» седанов Mercedes-Benz E-класса для обучения сотрудников. Основной учебной площадкой для российских рабочих стал завод Daimler в индийском городе Пуна, хотя часть сотрудников проходит стажировку на предприятиях концерна в Германии, Венгрии и даже Бразилии.

Напомним, подмосковный завод Mercedes-Benz строится в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с российским правительством. Daimler обещает вложить в проект 250 мky долларов. Штат предприятия составит около 1000 человек, но производственная мощность до сих пор не названа: по неофициальным данным, она составит около 20-30 тысяч автомобилей в год.

Первой моделью российской сборки станет седан Mercedes E-класса. Следом в Подмосковье начнут выпускать среднеразмерные кроссоверы GLC и полноразмерные внедорожники GLE и GLS (уже новых поколений). Большинство выпускаемых машин попадет в розничную сеть, но одна из приоритетных целей – госзакупки, для которых допущены только автомобили локального производства.

В России будут выпускать лишь наиболее востребованные версии перечисленных моделей. Например, в случае с E-классом ставка будет сделана на модификацию E 200: по данным «Авторевю», она обеспечивает 78% продаж модели. Непопулярные версии по-прежнему будут поставлять из Европы (или из США – в случае с моделями GLE/GLS), поэтому для них сохранится возможность заказа индивидуальной комплектации. Но локализованные модификации полностью перейдут на фиксированное оснащение.