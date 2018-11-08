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Автоконцерны грозят приостановить инвестиции из-за неопределенности с заключением СПИКов

Автоконцерны грозят приостановить инвестиции из-за неопределенности с заключением СПИКов

Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

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Вице-премьер Дмитрий Козак предложил приостановить работу над новыми специнвестконтрактами (СПИК 2.0), за которые выступает Минпромторг. Чиновник поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС до 1 ноября представить предложения о заключении СПИКов с автоконцернами, обратившимися с заявками в 2017-2018 годах, «в соответствии с действующими правилами заключения таких контрактов для создания равных условий на рынке», пишет газета «Коммерсант». Следующее совещание по инвестрежимам в автопроме у Дмитрия Козака пройдет 13 ноября.

По словам заместитель главы Минпромторга  Василия Осьмакова, в ведомстве есть заявки на СПИКи от BMW, Hyundai, «Группы ГАЗ» и калининградской ГК «Автотор». Вопрос об условиях открыт: по словам источников, знакомых с ходом работы, ранее обсуждалось изменение для этих заявок условий инвестрежима – со «СПИК 1.0» на СПИК 2.0, но «в последнее время тема не поднималась». Решения по отраслевым обязательствам инвесторов для заключаемых СПИКов были сформированы рабочей группой, созданной Дмитрием Козаком, и направлены в правительство, добавляет г-н Осьмаков.

Одно из ключевых условий действующих СПИК 1.0 – неизменность налоговой нагрузки – крайне сложно обеспечить при росте НДС до 20%. В правительстве идет работа по согласованию перехода инвесторов на новые условия – СПИК 2.0 не предполагает льгот по НДС. Но собеседник на рынке говорит, что формулировки контрактов позволяют инвесторам оспорить любые изменения правил игры и на уступки без компенсаций они вряд ли готовы.

В «Группе ГАЗ» считают, что СПИК с концерном необходимо подписать на старых условиях, «что уравновесит уже подписанные контракты в сегменте коммерческого транспорта». В АВТОВАЗе сказали, что изменение условий при заключенных контрактах создает неравные условия. «Более чем полтора года АВТОВАЗ обсуждает СПИК, и нам всегда обещали, что отрасль получит единые прозрачные нормы», – сообщили там. В концерне предупреждают, что в такой ситуации АВТОВАЗ «и, вероятно, другие производители, включая Renault, могут приостановить будущие проекты и скорректировать инвестпрограммы». АВТОВАЗ поддерживает и равные условия для всех по налогам. В Nissan говорят, что без понимания ключевых условий нового режима есть большие риски для инвестиций.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что инвестпрограммы прорабатываются на несколько лет вперед, бизнесу трудно просчитать экономику проектов в таких условиях, поэтому «логика в возможной заморозке инвестиций есть». В автопроме ситуация наиболее критична для концернов, у которых истекают соглашения о промсборке, как у Hyundai, говорит он. В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» считают, что по окончании промсборки из-за роста пошлин потеряют около 5 млрд рублей в год.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром спик господдержка промсборка

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