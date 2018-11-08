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Европейская премьера Aurus состоится на Женевском автосалоне

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Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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На Женевском международном автосалоне в марте 2019 года состоится европейская премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus, разработанных Государственным научным центром «НАМИ» на основе единой модульной платформы. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, добавив, что в Женеве будут представлены седан и лимузин Aurus.

«С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», – отметил он.

Напомним, мировая премьера автомобилей Aurus Senat и Senat Limousine прошла в рамках Московского автосалона 2018. Как сообщал ранее глава Денис Мантуров, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт. Так, вывод бренда Aurus на европейский рынок запланирован на март 2019 года в рамках Женевского автосалона.

Дальнейшие планы синхронизированы с получением локальных одобрений типа транспортного средства для АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Европы, Китая, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Америки, Южной Кореи. При этом Денис Мантуров выразил уверенность, что первыми покупателями автомобилей Aurus станут европейцы. «Это, прежде всего, европейский автомобиль, но ОАЭ и другие страны Ближнего Востока тоже активно интересуются Aurus», – отметил глава Минпромторга России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы премьеры aurus aurus senat

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