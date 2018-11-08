Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в РФ

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что объем рынка китайских легковых машин с пробегом в России за январь – сентябрь 2018 года составил 58,5 тыс. единиц (+8,5%). Также мы приводили рейтинг самых популярных на вторичном рынке марок автомобилей из КНР, а теперь составили рейтинг моделей.

Лидером рынка китайских автомобилей с пробегом за отчетный период стал Chery Tiggo, реализация которого составила 6,3 тыс. единиц – на 7% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Вторую строчку занимает Lifan Solano с результатом 5,1 тыс. единиц (+3%). Замыкает тройку лидеров Geely MK, перепродажи которого с января по сентябрь составили 4,8 тыс. экземпляров (+5%). Далее в предпочтениях россиян на вторичном рынке китайских машин следуют Lifan X60 (4,4 тыс. шт.; +25%) и Great Wall Hover H3 (4,3 тыс. шт.; +5%).

Кроме них в ТОП-10 рынка китайских легковых автомобилей с пробегом по итогам 9 месяцев 2018 года вошли: Geely Emgrand (3,6 тыс. шт.; +15%), Chery Amulet (3,3 тыс. шт.; -4%), Great Wall Hover H5 (3 тыс. шт.; +10%), Chery Bonus/Very (2,5 тыс. шт.; +5%) и Lifan Smily (2,1 тыс. шт.; +1%).