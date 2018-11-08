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Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России

Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России

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Компания Mitsubishi представила обновленный пикап L200, премьера которого прошла в Бангкоке (Таиланд), где продажи стартуют уже с 17 ноября 2018 года. Новый L200 – это последняя версия японского пикапа, производимого на заводе в Лаем Чабанг под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Таиланде.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, это стратегически важная модель, которая после запуска продаж в Таиланде будет запущена и на других рынках АСЕАН, Океании, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе, включая Россию. В конечном итоге автомобиль будет продаваться примерно в 150 странах мира.

Новый L200 получил измененный внешний вид, который реализован в рамках последней итерации концепции дизайна Dynamic Shield, улучшенную систему полного привода, а также новейшие системы активной безопасности и помощи водителю. Среди них – система предотвращения столкновения (FCM), система мониторинга слепых зон (BSW с LCA), система предупреждения о поперечном движении сзади (RCTA), ультразвуковая система предотвращения столкновения при парковке (UMS). Помощь водителю окажут информативный экран (Multi Around Monitor), который покажет изображение местности вокруг автомобиля с высоты птичьего полета, а также датчики парковки.

Эффективность торможения нового пикапа Mitsubishi L200 была улучшена благодаря большим тормозным дискам передних колес и суппортам поршня. Ходовые характеристики автомобиля были усовершенствованы благодаря использованию задних амортизаторов, которые содержат большее количество демпфирующего масла. Переход на 6-ступенчатую коробку автомат с 5-ступенчатой позволит добиться плавного и в то же время более быстрого разгона, а также сгладит момент переключения передач.

Компания Mitsubishi планирует продать 180 тыс. автомобилей L200 (включая продажи текущей модели) еще в этом финансовом году. В прошлом финансовом году L200 стал одной из ключевых моделей, экспортируемой по всему миру, и второй по объему продаж после среднеразмерного кроссовера Outlander.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки mitsubishi l200 mitsubishi

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