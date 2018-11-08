Система ЭПТС должна навести порядок в прохождении техосмотра автомобилей

По мере дальнейшего внедрения в жизнь недавно запущенной системы электронных паспортов (ЭПТС), порядок должен прийти не только в процесс постановки на учет транспортных средств и дальнейшие регистрационные действия на всех этапах жизненного цикла автомобиля, но и в проверку технического состояния транспортного средства. Об этом вчера на заседании научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Напомним, что система прохождения технического осмотра автомобилями в России в последние годы несколько раз реформировалась, однако упорядочить этот процесс и заставить автовладельцев регулярно следить за состоянием своих транспортных средств пока так и не удалось. Многие годами не проходят техосмотр, диагностические карты просто покупаются – в официальных пунктах прохождения ТО и в страховых компаниях, поставивших процесс на поток.

Борис Ионов рассказал, что по мере того, как в Системе электронных паспортов будут накапливаться сведения о конкретных автомобилях (пробег, возраст, особенности эксплуатации, ДТП и страховые случаи, техобслуживание, сервисные компании и пр.), на основе полной истории появится возможность создавать индивидуальные программы ТО для автомобиля. И тогда в перспективе можно будет говорить о создании некой индивидуальной программы технического осмотра. Например, обычному автомобилю ТО достаточно будет проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом по 200 - 300 тыс. км есть смысл проводить проверки уже спустя три месяца после начала эксплуатации.

При этом, как пояснил Борис Ионов, техосмотр для автомобилей с «хорошей историей» будет проводиться реже и обходиться дешевле, а с «плохой» - чаще, более тщательно, и он будет более дорогим. При самом плохом сценарии ГИБДД, основываясь на полной истории автомобиля и невозможности машины пройти ТО, будет иметь право наложить запрет на эксплуатацию траснпортного средства.